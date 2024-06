BNL BNP Paribas e Sace, rinnovata partnership a sostegno delle imprese italiane

(Teleborsa) - Supportare le imprese Italiane, e in particolare le PMI, nei loro investimenti strategici e nel loro sviluppo sui mercati globali. Con questo obiettivoL'accordo tra BNL BNP Paribas e SACE, in particolare, punta anell'innovazione tecnologica e nel processo di digitalizzazione, nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche, nelle aree economicamente svantaggiate,oltre che nell'imprenditoria femminile.Le imprese potranno beneficiare, attivandodi unarilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo totalmente digitalizzato. La convenzione, infatti, è abbinata ai prestiti, erogati da BNL BNP Paribas, a medio lungo termine,in linea capitale e che potranno essere destinati sia a spese da sostenere sia ai costi già sostenuti entro i 18 mesi antecedenti alla data di richiesta del finanziamento.Questa iniziativa si affianca alladisponibile già tramite BNL BNP Paribas dal 2022,e che ha l'obiettivo di sostenere le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale."Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato– di proseguire e di rafforzare la nostra collaborazione con SACE, un partener affidabile e con cui abbiamo in comune, non solo una consolidata view di business, ma anche una forte propensione nel voler sostenere e privilegiare le imprese che, nei loro settori di riferimento, sanno maggiormente distinguersi, sul territorio nazionale e sui mercati esteri, per la loro spiccata vocazione innovativa e sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale"."Con Garanzia Futuro, – ha detto– è diventato strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende, soprattutto alle PMI, e all'economia italiana. Oggi sono molti gli istituti di credito che hanno aderito alle nostre convenzioni online e con un team dedicato siamo pronti a rispondere alle richieste delle aziende. Siamo orgogliosi di consolidare la nostra collaborazione con BNL BNP Paribas, insieme al quale vogliamo supportare le imprese nella transizione verso la sostenibilità e l'innovazione".