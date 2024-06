Relatech: Gemini BidCo rileva il 53,24%, verso OPA a 2,53 euro

Relatech

(Teleborsa) -, società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, ha sottoscritto con Pasquale Lambardi e con Gaxder, società interamente controllata da Lambardi, un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale diad un prezzo unitario per azione pari a Euro 2,53.Pasquale Lambardi - tramite Gaxder - reinvestirà nella società veicolo che, indirettamente, controlla Gemini BidCo (e che controllerà, quindi, indirettamente la Società) e rimarrà azionista di minoranza.Subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, spiega una nota, Gemini BidCo promuoverà un’obbligatoria ( OPA ) sulle restanti azioni in circolazione di Relatech, finalizzata al delisting.L'offerta sarà promossa a 2,53 euro per azione, fatto salvo l'eventuale aggiustamento in riduzione nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte di Relatech prima del closing.Il corrispettivo proposto incorpora undel 21% rispetto alla media del prezzo delle azioni del 18 giugno.