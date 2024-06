Saras, Vitol lancia l'OPA obbligatoria a 1,6 euro

Saras

(Teleborsa) - Varas, società interamente posseduta da Varas Holding, a sua volta interamente posseduta da Vitol, ha depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’obbligatoria ( OPA ) promossa da Varas e avente ad oggetto le azioni ordinarie di, società con azioni quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito daL’Offerta ha ad oggetto n. n. 518.486.282 Azioni, rappresentative di circa il 54,520% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le n. 432.513.718 Azioni, rappresentanti circa il 45,480% del capitale sociale di Saras, già di titolarità di Vitol (di cui direttamente n. 99.480.741 Azioni, rappresentanti circa il 10,461% del capitale sociale di Saras, e indirettamente, tramite Varas, n. 333.032.977 Azioni, rappresentanti circa il 35,019% del capitale sociale di Saras).Pagherà un corrispettivo pari a Euro 1,60 per ogni Azione portata in adesione all’Offerta.