Sesa, crescita a doppia cifra dei ricavi nell'ultimo anno

(Teleborsa) -, società leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, annuncia iper l'esercizio al 30 aprile 2024, pari a 3,2 miliardi di euro (+10,4% a/a).I dati definitivi verranno approvati nel CdA del 18 luglio.Nell'intero 2024, il settore VAD (Value Added Distribution, che fa capo a Computer Gross) è cresciuto del +6,8%, l'SSI (Software and System Integration, che fa capo a Var Group) del +17,2% e i Business Services (che fanno capo a Base Digitale Group) del +35,2%.Inoltre, nel quarto trimestre 2024 (febbraio-aprile), Sesa ha registrato ricavi per 815 milioni di euro (+11,4% vs Q4 2023).Nel periodo 2012-2024 la società ha conseguito un track record di crescita continua di ricavi (CAGR +12,1%) ed occupati (CAGR +17,0%)Sesa ha, ulteriormente rafforzato rispetto al precedente, con rinnovato focus su inclusione, education, sostenibilità e benessere delle persone e nuovi investimenti ed iniziative dedicate alle risorse under 30 (pari a circa il 25% del totale dei dipendenti al 30 aprile 2024)., ha dichiarato: "In uno scenario in cui trasformazione digitale ed evoluzione verso la sostenibilità restano driver cruciali per imprese ed organizzazioni, continuiamo a crescere sovraperformando nettamente il mercato di riferimento e superando la soglia dei 3,2 miliardi di euro di ricavi annuali, incrementando nel contempo le nostre market share. Il nostro percorso di crescita è sostenuto da una radicata cultura aziendale orientata allo sviluppo sostenibile di ricavi e competenze delle nostre risorse, circa 5.700 (+21% Y/Y) al 30 aprile 2024 di cui il 25% under-30. Il nuovo piano di welfare, ulteriormente arricchito rispetto allo scorso anno, riflette la grande attenzione alle nostre persone, che ringraziamo nuovamente per il contributo dato al percorso di crescita continua del Gruppo".