Unicredit supporta lo sviluppo sostenibile di Next Yacht Group

(Teleborsa) -supporto lo sviluppo sostenibile dicon undi euro assistito da. Alla sopcietà che produce Yacht è stato infatti riconosciuto un finanziamento, una soluzione messa a disposizione delle imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.Il prestito, che ha una, è finalizzato a supportare gli investimenti perl’ammodernamento deidi produzione e iniziative di conversione dellaverso modelli meno inquinanti. A ciò si aggiungonosui comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico, iniziative di, volte a sostenere una mobilità a ridotto impatto ambientale e ad accrescere la soddisfazione del team.Next Yacht Group è proprietaria dei marchi, che da oltre cinquant’anni realizzano imbarcazioni su misura, a cui si aggiunge la. Next Yacht Group è parte essenziale di un progetto strategico nel settore deldel Gruppo GB Invest Holding AG, che si concentra soprattutto sull'Italia., Presidente di Next Yacht Group, si è detto "molto contento dell’affiancamento creditizio concessoci da UniCredit, soprattutto per la fiducia e l’apprezzamento che ci vengono riservati". "L’importante finanziamento in oggetto - ha aggiunto - permetterà l’attuazione del nostro ambizioso piano di sviluppo sostenibile che vedrà crescere significativamente la nostra capacità produttiva con un’attenzione particolare ai temi ESG, nei quali il nostro Gruppo crede fermamente.”"Siamo orgogliosi di poter sostenere i nuovi progetti industriali di Next Yacht Group, una tra le aziende di punta della nautica Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. - ha affermato, Regional Manager Centro Nord UniCredit - Questa operazione conferma il nostro impegno come partner strategico per il settore che è presente con brand di eccellenza in Toscana. Siamo determinati a ricoprire un ruolo di primo piano nelle sfide legate alla transizione. Vogliamo mettere a disposizione delle aziende dello Yachting la nostra expertise, fornendo soluzioni mirate e di impatto anche per lo sviluppo dell’intera filiera, capaci di migliorare la sostenibilità dei cicli produttivi e una competitività distintiva sul mercato".