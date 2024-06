AmEx acquista Tock per 400 milioni di dollari, rileva anche Rooam

American Express

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti, ha annunciato un, fornitore di tecnologie per la gestione di prenotazioni, tavoli ed eventi, da, la piattaforma che aiuta gli imprenditori a creare marchi e attività online. La società ha inoltre annunciato un, una società tecnologica che supporta pagamenti mobili, ordinazioni e integrazioni con sistemi di punti vendita, marketing e fidelizzazione utilizzati da ristoranti e luoghi di intrattenimento.Le acquisizioni si basano suidi American Express nei, ampliando la suite di strumenti digitali dell'azienda per ristoranti e commercianti per servire meglio i propri clienti, il numero di ristoranti offerti attraverso i canali American Express e le modalità di accesso dei titolari della carta, si legge in una nota.Le transazioni sono soggette alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'approvazione normativa per l'acquisizione di Tock. American Express acquisirà Tock per, soggetti ai consueti adeguamenti. I dettagli finanziari dell'acquisizione di Rooam non vengono divulgati."Isononell'ambito dei viaggi e dell'intrattenimento, con un volume di 100 miliardi di dollari nel 2023 - ha affermato Howard Grosfield, Presidente, U.S. Consumer Services, American Express - Offriamo da anni vantaggi gastronomici unici, accesso esclusivo ed esperienze speciali ai nostri titolari della carta attraverso Resy e Global Dining Access by Resy. Ora possiamo mettere in contatto ancora più clienti premium con i ristoranti più interessanti, fornendo allo stesso tempo a commercianti e ristoranti più tecnologia per aiutare le loro attività a prosperare".