USA, peggiora anche a maggio il leading indicator

(Teleborsa) - In peggioramento a2024 il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 101,2 punti in calo dello 0,5% rispetto al mese precedente, quando si era registrato una contrazione dello 0,6%, ed al di sotto del -0,4% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,4% a 112,4 punti, mentre la componente sulleè scesa dello 0,1% a 119,4 punti."Il LEI statunitense è sceso nuovamente a maggio, spinto principalmente dal, dallariguardo alle future condizioni commerciali e dalla riduzione dei permessi di costruzione - ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, al Conference Board - Mentre il tasso di crescita semestrale dell'indice è rimasto fermamente negativo, il LEI al momento non segnala una recessione. Prevediamo che la crescita del PIL reale rallenterà ulteriormente fino a meno dell'1% (annualizzato) nel secondo e terzo trimestre del 2024, poiché l'inflazione elevata e gli alti tassi di interesse continuano a pesare sulla spesa dei consumatori".