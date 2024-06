Banco Desio, accordo con Fabrick per la digitalizzazione del servizio di anticipo fatture

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha siglato un, società del gruppo Sella specializzata nell'open finance, per ladelle PMIAttraverso Fabrick è stato implementato un- su cui l'impresa può caricare autonomamente le proprie fatture. La piattaforma permette alle PMI di richiedere, con un flusso completamente digitale, l'anticipo delle fatture e di avere visibilità delle linee di credito attive e degli impegni sottoscritti con la banca. La piattaforma è accessibile direttamente dal sito della banca o da One-D e One D- Business, le app di Banco Desio.Gli anticipi sono facilmente consultabili dalle aziende e vengono visualizzati sul calendario secondo le rispettive scadenze e suddivise in base allo stato del pagamento. Lato filiale, la piattaforma Fabrick consente un, concentrandosi unicamente sull'onere dell'autorizzazione (o meno) con la possibilità di accedere all'archivio documentale fruibile online."Grazie alla collaborazione con Fabrick possiamo rafforzare il nostro percorso di crescita digitale, mettendo le soluzioni innovative a servizio dei clienti e delle loro esigenze di semplicità e accessibilità multicanale, tenendo sempre fede al valore della relazione e della consulenza specialistica che ci contraddistingue - ha commentato, CEO di Banco di Desio e della Brianza - Vogliamo continuare a lavorare sul nostro business con soluzioni molto concrete e ci piacerebbe continuare a farlo con Fabrick"."La collaborazione con Banco Desio rappresenta un esempio concreto del valore che l'Open Finance porta a banche e istituzioni finanziarie in temini di digitalizzazione dell'offerta per i clienti finali che hanno così accesso a servizi innovativi che possono incidere significativamente sulla loro crescita e sviluppo", ha detto, CEO di Fabrick.