Germania, IFO: peggiora la fiducia delle imprese a giugno

(Teleborsa) - Peggiorano le condizioni economiche in Germania, a giugno, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che incorpora le aspettative sui mesi a venire.L'indice IFO si è attestato a 88,6 punti rispetto agli 89,3 punti di maggio e si confronta con gli 89,4 punti stimati dal consensus.Stabile, invece, l'indice sulle condizioni attuali che si posiziona a 88,3 punti come a maggio, contro una timida salita fino a 88,4 attesa dagli analisti.Peggiora anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 89 punti dai 90,3 precedenti, risultando anche in questo caso inferioee alle stime del mercato (91).