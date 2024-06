Maire tonica a Piazza Affari, assist da analisti

Maire Tecnimont

FTSE Italia All-Share

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche segna un profit a +0,21%.Gli analisti dihanno fissato la raccomandazione sul titolo a "Accumulate" indicando il target price a 8,40 euro rispetto ai 7,23 euro delle attuali quotazioni. Gli esperti diconsigliano "buy" ed un prezzo obiettivo a 8,20 euro.La società stamane ha annunciato che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata MyRechemical, leader nel segmento Waste-to-Chemical, ha firmato un contratto di licenza con DG Fuels Louisiana, LCC in relazione alla sua tecnologia proprietaria di gassificazione NX Circular.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7,292 Euro, mentre i supporti sono stimati a 7,157. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 7,427.