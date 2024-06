Newlat Food, Equita aumenta il target price del 70% e conferma Buy

Equita

Newlat Food

Centrale del Latte d'Italia

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+70%, con eventuale spazio fino a 14,5 euro con prudenziali sinergie da ricavo) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" in una nota in cui ha esplicitato le stime per New Princes, il gruppo che nascerà dalla combinazione tra Newlat e Princes con il closing dell'acquisizione Princes atteso per il mese di luglio.Gli analisti confermano la visione positiva sul deal che trasformerà Newlat in un'azienda leader in Europa nel settore alimentare, con, potere contrattuale e ulteriori opportunità di M&A grazie all'importante salto dimensionale e al portafoglio ben diversificato su 10 segmenti. Pensano che ilnelle passate acquisizioni supporti la visibilità sulle sinergie sia da costo (come ad esempio cone ancora prima con Birkel & Drei Glocken) che da ricavo (recentemente con Symington's e EM Foods).Tuttavia, credono anche che "ilrispetto a quanto implicito nella nostra valutazione man mano che aumenta anche la visibilità su alcuni elementi ad oggi non del tutto espliciti (dettagli sulle specifiche azioni pianificate dal management, sui financials di Princes, sui costi di integrazione) e parallelamente all'esecuzione del piano industriale, considerato anche l’aumento della complessità rispetto alle operazioni di M&A precedenti".