Rally di Fincantieri, al via oggi l'aumento di capitale

Fincantieri

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche mostra un +9,39% a 4,23 euro, nel giorno in cui parte l'aumento di capitale, da 400 milioni, che termina l'11 luglio. I diritti, negoziabili fino al 5 luglio, salgono del 17% a 1,3 euro.Il CdA ha fissato a 2,62 euro per azione il prezzo dell'aumento di capitale, che incorpora uno sconto del 32,2% rispetto al Terp delle azioni Fincantieri sulla base della chiusura di ieri. Fincantieri emetterà 152.419.410 nuove azioni da offrire in opzione ai soci nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 possedute.L'aumento di capitale in opzione è per massimi 400 milioni di euro, più fino ad altri 100 milioni legati a warrant abbinati gratuitamente alle nuove azioni. Il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per azione, con un premio del 14,9% sul Terp.