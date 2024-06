Standard Ethics: accelera il percorso verso la Sostenibilità delle maggiori quotate spagnole

FCC Group

CIE Automotive

Inmobiliaria Colonial

Viscofan

Mapfre

Banco Santander

(Teleborsa) -, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati delle 40quotate e delle 20 maggiori società quotate a media capitalizzazione della Penisola Iberica.Tra lesulle 40 maggiori società spagnole si segnala l'attribuzione del Corporate SER "E-" aoltre ai recenti upgrade per(da "E" a "E+"),(da "E+" a "EE-"),(da "EE-" a "EE") e(da "E+" con Outlook "Positivo" a "EE-"). Risale a gennaio l'upgrade diche ha raggiunto il Sustainable Grade "EE-".Secondo Standard Ethics, il. Rispetto a quanto segnalato a gennaio 2024 con la pubblicazione dell’Annual Report 2023 di Standard Ethics, la percentuale di società del paniere che hanno un Sustainable Grade è passata dal 46% al 50%, riducendo dal 53% al 45% le Società con un Not Fully Sustainable Grade. Il restante 5% ha un Not Sustainable Grade.Per quanto riguarda, invece, le 20 società spagnole diquotate in Borsa si osservano movimenti in ingresso ed in uscita: al posto di Miquel y Costas & Miquel subentra Almirall con un Corporate SER "E+". A novembre 2023, Línea Directa Aseguradora ha ricevuto il Corporate SER "EE-" e soltanto qualche mese fa Tubacex Group ha ricevuto il Corporate SER "EE".Ildelle aziende analizzate ha, mentre margini di miglioramento si intravedono nelle società che attualmente sono valutate con un Not Fully Sustainable Grade "E+" e "E" (il 70% dell’insieme)."L', con dati di crescita robusti, sostenuti sia dal consumo interno e sia da investimenti - si legge in una nota - Standard Ethics si attende che questa crescita positiva includa una costante attenzione ai principi di Sostenibilità costituendo una buona pratica per i partner europei".