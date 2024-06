B.F. valorizza fino al 49% della controllata BF International

B.F.

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il CdA di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha deliberato di approvare la complessiva operazione dimediante l'ingresso nel capitale sociale della medesima di nuovi investitori, fino ad un massimo del 49% del capitale sociale.In particolare, si prevede che l'ingresso dei nuovi investitori possa avvenire mediante l'ovvero ladi BF International sulla base di una valorizzazione delle partecipazioni in BF International costante per i vari potenziali investitori, ovvero di un prezzo di acquisto/sottoscrizione minimo di 7,1248 euro.Rientrano nella complessiva operazione di valorizzazione di BF International le seguenti iniziative: l'ingresso nel capitale sociale di BF International die del Fondo Unico di Venture Capital gestito da SIMEST; l'ingresso di- Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; l'ingresso diSrl.A seguito della delibera assunta in data odierna dal CdA, è stata anche eseguita l'operazione di ingresso nel capitale sociale di BF International di, già azionista di B.F. con una quota pari al 24,98% del capitale sociale, avvenuta mediante l'acquisto da BF di 2.807.096 azioni ordinarie di BF International al corrispettivo unitario di 7,1248 euro e complessivo di 19.999.997,58 euro.Per l'operazione di valorizzazione di BF International, il Gruppo BF è stato assistito dain qualità di