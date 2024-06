BANCOMAT con Apple per i pagamenti contactless con Iphone e Apple Watch

Apple

(Teleborsa) - Grazie alla collaborazione trae BANCOMAT, da oggi i titolari di carta PagoBANCOMAT emessa da una banca del Gruppo di Intesa Sanpaolo potranno digitalizzare la propria carta suldi pagamento Apple Pay per effettuare pagamenti contactless nei negozi abilitati, utilizzando l’Iphone o l’Apple watch.Con il lancio di questo nuovo servizio, BANCOMAT compie un significativo passo avanti nell’ampliamento della propria offerta digitale. Questo sviluppo è in linea con la strategia avviata negli ultimi anni, orientata alla creazione di nuovi asset tecnologici e al lancio di iniziative volte a soddisfare i bisogni emergenti dei consumatori italiani.Seguendo l'esempio di altri circuiti nazionali in Europa, la digitalizzazione della carta PagoBANCOMAT nel wallet Apple Pay offre ai consumatori italiani una maggiore possibilità di scelta del metodo di pagamento preferito, rispettando i più alti standard di sicurezza garantiti dalla soluzione Apple.Per attivare la carta PagoBANCOMAT nel wallet Apple Pay, i consumatori hanno a disposizione diverse opzioni. Possono scegliere di smaterializzare la carta inserendo i dati direttamente nel wallet Apple Pay oppure di caricarla tramite l’app della propria banca.L’utilizzo in fase di pagamento è semplice e intuitivo, rispecchiando l’esperienza d’uso dei pagamenti contactless con carta fisica. Per pagare con iPhone, basta premere due volte il tasto laterale per aprire il wallet, autenticarsi tramite Face ID, Touch ID o codice di sblocco, e avvicinare il dispositivo al terminale.Queste funzionalità garantiscono una maggiore semplicità e velocità di utilizzo per i consumatori e contestualmente soddisfano le esigenze degli esercenti riducendo i tempi di attesa necessari per il completamento del pagamento, favorendo così anche la penetrazione dei pagamenti digitali per operazioni di basso importo,Quindi, la collaborazione tra BANCOMAT e Apple oltre ad offrire una soluzione in linea con l’orientamento del mercato vuole garantire il massimo livello di sicurezza delle transazioni facendo leva da un lato sull’esperienza maturata da BANCOMAT da oltre 40 anni nei pagamenti con carta e dall’altro sulla tecnologia e l’innovazione che contraddistinguono Apple.“I mobile proximity payment nel nostro Paese stanno mostrando. Sempre più persone preferiscono utilizzare i wallet digitali, un chiaro segnale della crescente abitudine degli italiani a smaterializzare le carte sui propri smartphone e dell’orientamento verso soluzioni digitali che riducono i tempi di pagamento e migliorano l’esperienza utente., con l’obiettivo di fornire agli italiani alternative di pagamento sempre più semplici, immediate e sicure tramite smartphone e wearable. Il successo di questa iniziativa pone le basi per il possibile sviluppo di nuovi scenari di servizio, come ad esempio l’apertura di altri canali come l’e-commerce” afferma