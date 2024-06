Germania, la fiducia dei consumatori si prende una pausa

(Teleborsa) - Battuta d'arresto, nel mese di giugno, per la ripresa della fiducia dei consumatori in Germania. Sia ilche leeconomiche hanno subito moderate perdite. Laè leggermente diminuita rispetto al mese precedente e continua quindi a ristagnare su un livello molto basso. La disponibilità alè invece leggermente aumentata, consolidando il suo livello già elevato.Tenendo conto di questi sviluppi, il clima dei consumatori nel complesso peggiora leggermente, sottolinea il report del, pubblicato congiuntamente da GfK e dall’Istituto per le decisioni di mercato di Norimberga (NIM).Dopo quattro aumenti consecutivi, il clima dei consumatori ha subito una lieve battuta d'arresto. Oltre al leggero calo delle aspettative di reddito, ciò è dovuto soprattutto alla disponibilità al risparmio, che a giugno è aumentata di 3,2 punti attestandosi a 8,2 punti."L'interruzione della recente ripresa della fiducia dei consumatori dimostra che i consumi saranno ancora frenati e che ci potranno sempre essere delle battute d'arresto", spiega. "Il tasso di inflazione leggermente più alto registrato in Germania, a maggio, sta chiaramente causando nuovamente, il che si riflette anche nell'. Per una ripresa duratura della fiducia dei consumatori, i consumatori hanno bisogno - oltre al reddito reale esistente in crescita – della sicurezza di pianificazione, necessaria soprattutto per gli acquisti delle famiglie più numerose. E questae, se, ai consumatori verranno mostrate prospettive future chiare. Ciò significa anche che. Allora potranno prevalere sui notevoli aumenti del reddito reale e i consumatori saranno disposti a spendere di più", aggiunge Rolf Buerkl.L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -21,8 punti a luglio, rispetto al -21 di giugno (dato rivisto da un preliminare di -20,9). La lettura è anche peggiore delle attese degli analisti che stimavano una risalita del sentiment fino a -19,4 punti.Peggiorano inoltre le aspettative sulla situazione economica, con l'indicatore che dopo quattro rialzi consecutivi, scende di 4,3 punti a quota +8,2. Scivola di 0,7 punti l'indicatore sulla propensione all'acquisto che si attesta a -13 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 3,2 punti e si posiziona a +8,2 punti.