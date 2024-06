Prysmian, gli azionisti di Encore Wire approvano l'acquisizione

Prysmian

Encore Wire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che, in una riunione straordinaria deglitenutasi in data odierna, gli azionisti titolari della maggioranza delle azioni ordinarie diin circolazione hannoin base al quale Prysmian acquisirà Encore Wire per 290,00 dollari per azione.Attualmente Prysmian prevede che l'acquisizione sarà2024 previa soddisfazione o rinuncia delle rimanenti condizioni tipiche per questo genere di transazione.