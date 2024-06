Volkswagen richiama 271mila veicoli in USA per difetto airbag passeggero

Volkswagen

(Teleborsa) -sta richiamando più dia causa di un potenziale, che potrebbeanche se il sedile è occupato. Lo ha fatto sapere l'autorità per la sicurezza statunitense, sollecitando i proprietari a non usare il sedile anteriore del passeggero fino a quando non sarà effettuata la sostituzione del componente difettoso.Il richiamo riguarda i SUV, in quanto il sistema di rilevamento degli occupanti del sedile del passeggero (PODS) avrebbe riscontrato un guasto e potrebbe neutralizzare l'apertura dell'airbag in caso di incidente."Una volta che le componenti difettose saranno pronte, i concessionari Volkswagen sostituiranno gratuitamente il tappetino del sensore PODS e il cablaggio con componenti migliorate", ha assicurato Volkswagen.Oltre ai 271 mila veicoli in USA, sarebbero da aggiungere altri 36mila veicoli in Canada. Questi richiami vanno ad aggiungersi ad altri già annunciati dal produttore tedesco a inizio anno per difetti all'airbag.