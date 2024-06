Whirlpool vola su rumors offerta di Bosch

Whirlpool Corporation

S&P-500

produttore di elettrodomestici

Whirlpool Corporation

(Teleborsa) - Seduta in rally per, che tratta in rialzo del 13,28% al Nyse, sulle voci di un'offerta da parte della tedesca Bosch, desiderosa di consolidare la leadership in un settore degli elettrodomestici in crisi.Secondo Reuters, Bosch si sarebbe rivolta agli advisor per esplorare questa possibilità, avendo già subito le ripercussioni degli agguerriti concorrenti asiatici. La sua capitalizzazione al momento sarebbe inferiore ai 4,8 miliardi di dollari.Il numero uno di Bosch di recente aveva parlato di possibili acquisizioni e non aveva neanche escluso la possibilità di un grande deal internazionale, con una realtà più grandeSu base settimanale, il trend del titolo Whirlpool è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 96,87 USD. Prima resistenza a 102. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 95,16.