Fincantieri e Crystal, accordo per due navi da crociera di alta gamma

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, e Crystal, società attiva nel campo delle crociere di lusso, hanno firmato unper lae di ultima generazione, più un'opzione per una terza unità.Ildell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è, si legge in una nota, che tuttavia non quantifica esattamente l'ammontare. Per Fincantieri, un accordo rilevante nel comparto crocieristico rappresenta un accordo del valore compreso tra 1 e 2 miliardi di euro.Le nuove unità avranno una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potranno ospitare circa 690 passeggeri. La consegna della prima nave è prevista per la, mentre maggiori informazioni sulla seconda unità saranno rese note in seguito."Questo ordine, oltre a testimoniare la forte ripresa del settore cruise, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale, conferma la leadership di Fincantieri, grazie alla eccellenza operativa dei nostri cantieri e alla qualità esecutiva di una catena di fornitura unica a livello mondiale - ha commentato l'AD- Siamo entusiasti di collaborare con Crystal nella ricerca di innovazione ed eccellenza, oggi guidata da un armatore da sempre vicino a Fincantieri come Manfredi Lefebvre d'Ovidio"."Questo ordine rappresenta un altro importante traguardo nei 40 anni di collaborazione produttiva tra Fincantieri e la mia famiglia, iniziata con Sitmar Cruises, proseguita con Silversea e rinnovata anche oggi grazie a Crystal -, presidente esecutivo di A&K Travel Group - L'obiettivo è continuare a ridefinire gli standard nel settore delle crociere, offrendo ai nostri ospiti un livello di servizio impareggiabile e un'atmosfera elegante e ricercata".