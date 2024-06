Saint-Gobain acquista FOSROC per 960 milioni di euro

Saint-Gobain

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nella produzione e distribuzione di materiali per l'edilizia, ha stipulato un, uno dei principali operatori privati ??a livello mondiale nel settore della chimica per l'edilizia, per 1.025 milioni di dollari (circa 960 milioni di euro) in contanti.Dopo le acquisizioni di Chryso nel 2021, GCP nel 2022 e altre 33 acquisizioni dal 2021, questa mossa rappresenta un nuovo passo strategico per stabilire la presenza mondiale di Saint-Gobain nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia, che avrà un fatturato combinato di 6,2 miliardi di euro in 73 paesi a seguito dell'acquisizione di acquisizione (proforma), si legge in una nota.FOSROC è un operatore globale di prodotti chimici per l'edilizia con una. Si prevede che la società genererà 487 milioni di dollari di vendite e raggiungerà un margine EBITDA del 18,7% nel 2024.L'acquisizione sarà. Il gruppo manterrà un bilancio solido con un rapporto debito netto/EBITDA che resterà nella fascia bassa dell'intervallo target (da 1,5x a 2,0x), comprese le acquisizioni recentemente annunciate di Bailey e CSR Limited."L'acquisizione di FOSROC èGrow & Impact: è un'opportunità unica per Saint-Gobain per rafforzare ulteriormente la propria presenza mondiale nel settore dei prodotti chimici per le costruzioni e rafforzare la propria presenza nei mercati emergenti ad alta crescita, in particolare in India e nel Medio Oriente", ha detto il