Cinven cede quota di maggioranza di Partner in Pet Food a CVC

CVC Capital Partners

(Teleborsa) -, società internazionale di private equity, ha raggiunto un accordo per ladi, leader paneuropeo attivo nel settore del pet food, ai fondi gestiti da, colosso europeo del private equity. I dettagli economici dell'operazione non sono stati resi noti. Il completamento della transazione è previsto entro la fine del 2024 ed è soggetto alle approvazioni normative e ad altre consuete procedure per il closing.PPF realizza un’intera gamma di prodotti per il pet food in 12 stabilimenti in Europa e serve più di 280 clienti in oltre 35 Paesi, tra cui distributori specialty pet, rivenditori general food, discount e operatori online. La gamma di prodotti comprende pet food private label e brandizzati e abbraccia tutte le categorie, qualità e fasce di prezzo, tra cui alimenti umidi e secchi, snack e croccantini in diversi formati. Tra i pochi operatori realmente paneuropei, PPF produce circa 700 mila tonnellate di pet food e ha registrato undi quasinel 2023.Dopo l'acquisizione di PPF da parte dei fondi di Cinven nel 2018, il team Consumer di Cinven ha lavorato insieme al management per trasformare l'azienda tramite una combinazione di, investimenti per la crescita e una serie di iniziative commerciali e operative per raggiungere performance eccezionali, con un EBITDA che attualmente è pari a 4 volte il livello registrato al momento dell’acquisizione.Cinven mantiene una. Questa operazione si aggiunge ai recenti investimenti di Cinven in Arcaplanet e Restaurant Brands Iberia, oltre alle exit in Planasa e Allegro, ed evidenzia ulteriormente il ruolo della società quale investitore leader nel settore Consumer europeo.