CriteriaCaixa raggiunge quasi il 10% del capitale di Telefonica

Telefónica

CaixaBank

(Teleborsa) -, holding che gestisce il patrimonio aziendale della Fondazione "la Caixa", ha informato la CNMV (la Consob spagnola) dell'del capitale sociale di, la principale compagnia di telecomunicazioni spagnola. Come obiettivo, CriteriaCaixa intende raggiungere undel capitale sociale di Telefónica mediante l'acquisizione di ulteriori azioni, non appena saranno ottenute le autorizzazioni amministrative necessarie per l'acquisizione di una partecipazione indiretta in alcune filiali regolamentate di Telefónica.L'ultimo investimento di CriteriaCaixa in Telefónica risale allo scorso aprile , quando raggiunse ildel suo capitale sociale e lo comunicò debitamente alla CNMV, anche se questa percentuale è diventata del 5,08% dopo la recente riduzione di capitale effettuata dall'operatore di telecomunicazioni.Questo nuovo aumento di partecipazione è in linea con la politica di investimento di CriteriaCaixa, "caratterizzata da una gestione efficiente e prudente del proprio portafoglio, focalizzata su società con un'come Telefónica", si legge in un a nota.Per CriteriaCaixa, la principale holding di investimenti spagnola, la partecipazione in Telefónica è "".Iltra "la Caixa" e Telefónica. Da allora, sia "la Caixa", sia successivamentee ora CriteriaCaixa, sono presenti negli organi direttivi della società. Attualmente, questa rappresentanza è ricoperta da Isidro Fainé, che è vicepresidente di Telefónica, e che quest'anno ha superato i 30 anni di servizio ininterrotto come director della società.