Francia, prezzi alla produzione ancora in calo a maggio

(Teleborsa) - Andamento in calo per inel mese di2024. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), i prezzi alle fabbriche hanno registrato una discesa dell'1,2%rispetto al -2,8% del mese precedente (per il sesto mese consecutivo)i prezzi hanno segnato una discesa del 5,1% dopo il -5,4% segnalato il mese precedente (per l'undicesimo mese consecutivo).I prezzi dei prodotti destinati alhanno registrato un calo mensile dell'1,4% dopo il -3,6%, mentre quelli relativi alsono scesi dello 0,4% dal -0,3% segnato ad aprile.