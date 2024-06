Oreficeria e accessori, dalla ricerca più valore e sostenibilità: università e industria fanno il punto

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Unquello dell'orafo che creadalle tecniche già note nell'età del bronzo agli strumenti al laser di oggi con unquali processi permettono di dare alle superfici di gioielli o accessori moda la migliore finitura possibile senza un utilizzo eccessivo e costoso di metallo prezioso? In soccorso viene la ricerca scientifica, e anche in questo campo l'Italia ha molto da offrire Oroarezzo, salone internazionale didedicato alla manifattura orafo-gioielliera che si è tenuto dall'11 al 14 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, l'Associazione Italiana Finiture dei Metalli ha messo insieme un panel dedicato alCon gli interventi con Massimo Innocenti dell'Università di Firenze, Roberto Bernasconi del Politecnico di Milano e due voci autorevoli dell'industria: la tedescacon Mario Savona, per gli strumenti di misurazione degli spessori e la varesotta Lafonte, con l'intervento di Giacomo Ramon, per i sistemi di filtrazione dei bagni galvanici per ridurre l'impatto ambientale del trattamento delle superfici."Cambia la normativa, cambiano le tecnologie - riassume Esegretario generale A.I.F.M. -, ma ancora siconosce poco il vantaggio economico che la ricerca applicata può dare all'industria orafa. Prendiamo per esempio la rodiatura, con cui si ottiene l'oro bianco. Con il tempo si consuma e deve essere applicata nuovamente. Garantire durata e resistenza delle finiture agli agenti atmosferici o anche solo al pH della pelle di chi indossa gioielli fa la differenza, anche sul conto economico dell'azienda orafa".Tanto più che secondo i dati Istat elaborati dal Centro Studi Confindustria Federorafi, Arezzo nel 2023 si è confermato il distretto leader innel periodo gennaio-dicembre dello scorso anno l’export aretino di settore vale 3,491 miliardi con un +9,4% sul 2022. Il distretto vale, da solo, ilI principali mercati di destinazione della manifattura aretina sono, per volumi: