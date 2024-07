GET 2024 “Global Energy Transition Congress” al via a Milano

Saipem

(Teleborsa) - Si è aperto oggi a Milano il. L’evento ha lo scopo di far incontrare e stimolare sinergie tra il mondo dell'energia a basse emissioni e le industrie ad alta intensità di carbonio, attorno all'urgente necessità di sviluppare e scalareche possano accelerare la transizione energetica.Durante la cerimonia di apertura, l'ex Primo Ministro del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord,, e Presidente Esecutivo dell'Istituto Tony Blair per il cambiamento climatico globale, ha sottolineato l’importanza di. Secondo l’ex primo ministro inglese gli strumenti politici necessari a risolvere la crisi ci sono, ma è necessariaa livello globale.Di parere simile è l’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, che sposta però l’attenzione sugli, che possono essere un alleato formidabile per la transizione ecologica. Un esempio pragmatico sono i pannelli solari, che in meno di dieci anni hanno quasi triplicato l’efficienza in rapporto alle dimensioni. Anche, secondo john Kerry, avrà unnella gestione del fabbisogno energetico, essendo in grado di prevenire le variazioni di assorbimento e consentendo quindi di affrontare in anticipo eventuali carenze.è quindi un elemento fondamentale per la transizione green. Secondo, segretario generale per l'innovazione della Nato, la transizione ecologica non è una priorità, perché i sistemi di distribuzione dell’energia sono un elemento, che deve essere messo in sicurezza prima di qualsiasi altro intervento. Secondo il segretario le infrastrutture sono statee potrebbero non essere adatte ad un mondo con una forte tensione geopolitica come quello attuale, ed ha citato il caso recente della guerra in Ucraina, dove la russia ha concentrato molti dei propri sforzi bellici proprio nel sabotaggio della rete elettrica.La tecnologia resta quindi l’elemento trasversale a quasi tutti gli argomenti trattati all’interno del Global Energy Transition Congress, ma secondo, amministratore delegato e direttore generale di, il problema è soprattutto nei: gli investimenti tecnologici infatti vanno pensati eperché possano essere davvero efficaci, ed in questo senso le regolamentazioni devono cercare di essere il più stabili possibili. Un esempio importante di transizione energetica sono le pale eoliche che costituiranno il futuro parco da 500 milioni di euro costruito al largo della Normandia, che poggeranno sulle stesse tipologie di fondamenta progettati in passato per le piattaforme petrolifere.Ilè in programmaluglio ed accoglierà, oltre a più di 2.000 delegati, 200 aziende partecipanti e 16.000 visitatori rappresentativi del nuovo ecosistema emergente dalla, riuniti per favorire partnership innovative e promuovere business e politiche a sostegno del percorso verso