Idorsia, via libera UE a nuovo farmaco contro l’ipertensione. Titolo vola a Zurigo

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,15%.A fare da assist alle azioni, contribuisce il via libera incassato dalla Commissione Europea per Jeraygo, un farmaco destinato al trattamento dell’ipertensione resistente. L’autorizzazione si basa sui risultati positivi dello studio di fase 3 denominato Precision.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,05 CHF. Prima resistenza a 2,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,99.