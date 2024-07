Indel B, azioni proprie al 9,35% dopo OPA parziale

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha comunicato idell'offerta pubblica di acquisto volontariapromossa dalla società e avente a oggetto massime 315.000 azioni proprie, pari al 5,39% del capitale sociale.Sono pervenute in adesione 692.198 Azioni, pari al 11,85% dell'intero capitale e al 219,75% del quantitativo massimo. L'offerta prevede l'applicazione, in caso di superamento del quantitativo massimo, del. Tenuto conto dei risultati definitivi, il coefficiente di riparto definitivo è pari alAlla data di pagamento, ovvero il 5 luglio 2024, la società, per un esborso complessivo pari a 7.873.600 euro. Le azioni in eccedenza verranno rimesse a disposizione degli aderenti nella giornata del 2 luglio 2024.Sulla base dei risultati definitivi dell'offerta, e tenuto conto delle 231.537 azioni proprie già in portafoglio della società prima dell'avvio del periodo di adesione, la società deterrà complessivamente 546.481 azioni proprie, pari a circa il