ITA-Lufthansa, vigilia di nozze concentrata su dettagli closing

(Teleborsa) -si preparano a vivere la vigilia delle, con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza indicata dalla Commissione europea. Le ore che precedono la data indicata per lasono dedicate a mettere a punto tutti iL’accordo prevede, non subito ma presumibilmente tra fine ottobre e inizio novembre,da parte di Lufthansa,fino a investire in totale 829 milioni di euro entro il 2033 per avere il controllo della compagnia.Il sì della Commissione europea ha comportato dalla, quantificato indicativamentein partenza e altrettanti in arrivo.Tra i competitor più agguerriti a rilevarne una parte c’è. Per quanto riguarda il lungo raggio, operato da Roma Fiumicino, il discorso riguarda le(ovvero le destinazioni di Chicago, Washington, San Francisco e Toronto), che altre compagnie europee potranno coprire facendo scalo nei rispettivi hub d’origine, garantendo che il volo abbia una durata non superiore rispetto a quello diretto e che il prezzo del biglietto risulti più vantaggioso.