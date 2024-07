Banca Generali premiata da Statista come migliore per la gestione del risparmio nel servizio al cliente

Banca Generali

(Teleborsa) - La qualità delfrutta a un nuovo riconoscimento a. La private bank del Leone si è classificata al primo posto nell’elenco deglitra le società finanziarie nella sezione “Gestione del Risparmio”, precedendo sul podio Banca Mediolanum e Fineco. L’indagine indipendente è stata condotta dalla piattaforma globale di dati e business intelligencee ha identificato i migliori servizi clienti in Italia in tutti i settori economici, dal grande consumo ai servizi finanziari, passando per le telecomunicazioni.La ricerca, basata su un ampioche ha coinvolto oltre 15.000 persone in Italia, ha valutato la disponibilità degli intervistati a raccomandare il servizio clienti e la loro opinione rispetto a cinque macro-criteri: orientamento al cliente, varietà del servizio, disponibilità, competenza del personale e comunicazione.“Un servizio clienti di alta qualità garantisce soddisfazione edegli stessi, conche rafforzano la fiducia e la lealtà verso il marchio. Banca Generali ha dimostrato un impegno costante in questo ambito”, si legge nelle motivazioni del riconoscimento.