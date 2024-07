Cebu Air sigla MoU da 24 miliardi di dollari con Airbus per acquisto di aerei

Airbus

(Teleborsa) -(CEB), la principale compagnia aerea delle Filippine, ha firmato unconper l'acquisto di un massimo di 152 aeromobili A321neo per 24 miliardi di dollari (1,4 trilioni di PHP) in base ai prezzi di listino, il più grande ordine di aeromobili nella storia dell'aviazione filippina.CEB ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare il futuro velivolo. Il MOU copre ordini fermi per un massimo di 102 A321neo, più 50 diritti di acquisto della Famiglia A320neo."L'ordine è pensato per fornire a Cebu Pacific la massima flessibilità per, con la possibilità di passare dall'A321neo all'A320neo”, ha affermato il CEO Michael Szucs."Una volta finalizzato, l'accordo rappresenterà unaper l'industria aerea locale e una testimonianza dell'impegno costante di CEB nel sostenere la storia di crescita delle Filippine", ha aggiunto.Si prevede che l'accordo di acquisto per finalizzare questa operazione sarà completato neldell'anno.