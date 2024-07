Istat, prezzi produzione servizi 1° trimestre +1,1%

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2024, isegnano unaspinta principalmente dal rialzo dei prezzi dei servizi di, in particolare, dei servizi die delle attività di supporto ai trasporti e fatta eccezione per il del trasporto aereo (-0,8%)., il tasso di crescitarispetto al trimestre precedente. %). Su base annua, i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio crescono del 4,2% (era +1,0% nel trimestre precedente).Nel primo trimestre 2024, isegnano una modesta flessione congiunturale (-0,1%) e aumentano dell’1,4% su base tendenziale. I prezzi dellenon variano in termini congiunturali e registrano una crescita su base annua in attenuazione (+2,0%, da +4,7% del quarto trimestre 2023). I prezzi alla produzione deie servizi di supporto alle imprese crescono dell’1,1% rispetto al quarto trimestre 2023. Su base annua, la loro crescita rallenta (+1,9%, da +4,1% del trimestre precedente).Per il mercato totale, business e consumer, nel primo trimestre 2024 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un aumento congiunturale dell’1,0% e una crescita tendenziale del 2,8%.