Stellantis investe altri 55 milioni di dollari in Archer dopo traguardo dei test di volo

(Teleborsa) -, colosso italiano-francese del settore automotive, e, società statunitense attiva nel settore dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), hanno annunciato chenell'ambito dell'accordo di finanziamento strategico tra le società, dopo il raggiungimento dei risultati dei test di volo il mese scorso.L'investimentoper un totale di 8,3 milioni di azioni Archer effettuati da Stellantis nel marzo di quest'anno. Nel corso del 2023, Stellantis ha investito 110 milioni di dollari in Archer attraverso una combinazione di acquisti di azioni sul mercato aperto e di investimenti realizzati nell'ambito dell'accordo di finanziamento strategico delle società.Archer completerà la costruzione del suoad alto volume in Georgia, negli Stati Uniti,. Lo stabilimento è stato progettato per supportare la produzione di 650 velivoli l'anno: si tratterà di una delle più grandi strutture produttive in termini di volume nell'industria aeronautica.L'obiettivo di Archer è, sostituendo i 60-90 minuti dei tragitti in auto con voli in aerotaxi elettrici della durata stimata di 10-20 minuti, che siano sicuri, sostenibili, silenziosi e a costi competitivi rispetto ai trasporti via terra.Dal 2020 Stellantis è unper Archer attraverso varie iniziative di collaborazione e dal 2021 in qualità di"Poche cose possono competere con l'emozione di vedere un sogno prendere il volo. Apprezzo l'innovazione, la competenza e il duro lavoro dei team di progettazione e produzione di Stellantis e Archer - ha dichiarato- Con questo ulteriore investimento in Archer, continuiamo a puntare su un futuro in cui la libertà di mobilità si estende oltre le modalità più consuete".