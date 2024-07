SYS-DAT, debutto in forte rialzo a Piazza Affari

SYS-DAT

(Teleborsa) -per, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi. A mezz'ora dall'inizio delle contrattazioni su Euronext STAR Milan il titolo segna un, rispetto a un prezzo del collocamento privato di 3,40 euro per azione, nella parte bassa della forchetta fissata in precedenza (tra 3,20 e 3,80 euro per azione).Al prezzo del collocamento, laè pari a circa 103 milioni di euro (circa 106 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe), con unpari al 35,1% del capitale, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR, includendo l'esercizio dell'opzione greenshoe.Si tratta della prima quotazione sulin un anno, in quanto tutte le ultime matricole hanno scelto l'EGM, e addirittura la prima in due anni sul, che ha visto vari translisting negli ultimi 24 mesi ma nessuna nuova IPO.