SYS-DAT sbarca sullo STAR. Neuroni: in grandissima accelerazione tra investimenti e M&A

(Teleborsa) - "Siamo, è stato un percorso lungo e impegnativo, che nell'ultimo anno ha visto impegnate gran parte delle nostre risorse, ma a livello qualitativo e quantitativo i risultati che abbiamo raccolto sono stati eccezionali". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte."In sole 3 ore dall'apertura del book lo abbiamo coperto e dopo 3 giorni e mezzo abbiamo raccolto quasi quattro volte quella che era l'offerta base - ha spiegato - Abbiamo avuto una livello nazionale e soprattutto internazionale, quindi questo è sicuramente una delle principali leve su cui costruiremo il nostro prossimo futuro e siamo convinti di poter ripagare con la fiducia che ci è stata data con risultati concreti nel portare sul mercato le nostre soluzioni. L'information technology che proponiamo noi è un information technology che fa creare successo, che crea business ai nostri clienti".SYS-DAT, sbarcato su, è uno dei principali operatori italiani specializzato nel settore di Information and Communication Technology (ICT). L'azienda è fortemente innovativa e offre ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero e per diversi settori di mercato, soluzioni IT altamente innovative, complete ed integrate."Non vogliamo cambiare la mission che abbiamo portato avanti negli ultimi anni - ha detto Neuroni - Negli ultimi 8 anni abbiamo acquisito una ventina di aziende e negli ultimi 4 ben dodici, c'è stata una: un binario, Ricerca e Sviluppo in soluzioni specifiche verticali, in persone, in management, quindi più a livello di strutture interne in tutte le 12 società del gruppo, ma parallelamente abbiamo accelerato tutta la. Sempre con un doppio obiettivo: da un lato identificare aziende che possano completare la nostra offerta o darci la possibilità di entrare in nuovi mercati e in nuove soluzioni verticali - che è il nostro mantra - o parallelamente di portarci nuove tecnologie, nuovi elementi di know how che possono essere portati su tutto il nostro portafoglio clienti".SYS-DAT rappresenta lae fa accesso a Euronext STAR Milan, il segmento che valorizza le piccole e medie imprese con caratteristiche di eccellenza. Si tratta della venticinquesima quotazione del 2024 suIn fase di collocamento SYS-DAT ha33,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 36,9 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 35,1% e ladi mercato all'IPO è pari a 103 milioni di euro (106,4 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment)."Amiamo più raccontare quanto facciamo sui clienti piuttosto che raccontare di noi - ha detto il CEO - Il payoff che abbiamo scritto oggi nel libro di Borsa è abbastanza significativo. Siamo visti come un'azienda di successo, ma. Per quanto riguarda noi credo che siano tre gli elementi che possono essere sintetizzati: il primo da sempre costruire soluzioni estremamente verticali e specifiche per i nostri clienti; la seconda è avere un altissimo livello di innovazione e di tecnologia che possono far beneficiare ancor di più i nostri clienti; e la terza avere l'opportunità di integrare delle soluzioni internazionali che ci danno una spinta che ci consente di andare anche al di fuori dei confini".In merito all'outlook per l'anno, Neuroni ha affermato: "Noi stiamo crescendo negli ultimi 3 anni con una media del 26,5% anno su anno, circa tre volte il mercato. Il primo trimestre è assolutamente in linea, abbiamo avuto una crescita di oltre il 30%, il secondo trimestre non si è ancora chiuso ma crediamo che gli".