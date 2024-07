Leonardo crea JV paritetica con Rheinmetall per carri armati e veicoli corazzati

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, e, azienda tedesca produttrice di armi, hanno(Memorandum of Understanding) per la creazione di unache ha l'obiettivo di sviluppare un approccio industriale e tecnologico di respiro europeo nel campo dei sistemi di difesa terrestre.L'accordo - si legge in una nota - è finalizzato allo sviluppo industriale e alla successiva commercializzazione del nuovo(MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma(AICS) in seno ai programmi dei sistemi terrestri dell'In particolare, la joint venture, con, sarà il Lead System Integrator, prime-contractor e system integrator, in entrambi i programmi italiani MBT e AICS e definirà anche la roadmap per la partecipazione nel futuro Main Ground Combat System (MGCS) europeo."Le sinergie industriali e tecnologiche tra Leonardo e Rheinmetall rappresentano un'opportunità unica per sviluppare carri armati e veicoli di fanteria all'avanguardia - ha commentatodi Leonardo - Consideriamo questo accordo un contributo fondamentale verso la creazione di uno spazio della difesa europeo".Nei programmi MBT e AICS, i sistemi di missione, le suite elettroniche e l'integrazione dei sistemi di armamento saranno sviluppati e prodotti da Leonardo in base ai requisiti richiesti dal committente italiano. Le linee di assemblaggio finale, i test di omologazione dei mezzi, le attività di consegna e il supporto logistico saranno