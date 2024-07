MPS e BPER corrono in Borsa dopo mossa a sorpresa di Unipol

MPS

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per i titoli bancari al centro dellesi piazzano infatti nelle prima posizione del FTSE MIB, dopo che ieri seraha comunicato di aver aumentato la partecipazione in BPER al 24,62% del capitale dal 19,85% precedentemente detenuto, dopo la sottoscrizione da parte della controllata UnipolSai di un contratto di tipo "share swap".La compagnia assicurativa ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto, con scadenza massima il 25/02/2028, rappresenti "un', in considerazione delle prospettive di rendimento complessivo (Total Return) del titolo BPER". Nei prossimi sei mesi, Unipol non intende acquisire ulteriori azioni di BPER, né esercitare il controllo, anche di fatto, sulla banca.Intanto, oggidel ministero dell'Economia e delle Finanze () sul suo, dopo le cessioni di quote tramite ABB negli scorsi mesi., presidente di Unipol, nelle scorse settimane non ha escluso unper la banca senese, precisando subito dopo però che né Unipol, né BPER, avevano allo studio un investimento su Rocca Salimbeni "nell'immediato futuro". Unipol ha anche il 19,7% diBuona la performance di, che si attesta a 4,79 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,833 e successiva a 4,961. Supporto a 4,705.Bene anche, che si attesta a 5,014 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,056 e successiva a 5,18. Supporto a 4,932.Discreta la performance di, che si attesta a 9,38 Euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,42 e successiva a 9,54. Supporto a 9,29.