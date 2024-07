Rheinmetall sale in Borsa su maxi-ordine da Italia e giudizio Morgan Stanley

Rheinmetall

(Teleborsa) - Ottima seduta a Francoforte per, dopo che il quotidiano tedesco Handelsblatt ha scritto che ildi carri armati Panther e di veicoli corazzati da combattimento Lynx dal gruppo tedesco per circa. L'Italia intenderebbe acquistare almeno 350 veicoli corazzati Lynx e oltre 200 carri armati Panther nell'arco di 15 anni.Inoltre,hasu Rheinmetall con una raccomandazione "", affermando che il potenziale di crescita a medio termine del produttore di armi tedesco è sottovalutato dal mercato. Rheinmetall potrebbe vedere 30 miliardi di euro di domanda aggiuntiva sulla base di almeno sei anni di visibilità di ricostituzione nella sola Europa, il che non si riflette nel consensus, hanno scritto gli analisti.Ieri, Il Sole 24 Ore ha scritto che l'italianaè in trattative "molto avanzate" con Rheinmetall per dare vita a un'alleanza sugli armamenti terrestri., con un, risultando il miglior titolo del DAX. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 500 e successiva a 508,3. Supporto a 491,7.