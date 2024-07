SYS-DAT inclusa nell'indice FTSE Italia STAR

SYS-DAT

In seguito all' ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan di, operatore italiano del settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, FTSE Russell ha disposto l'Ieri, nella prima seduta, le azioni di SYS-DAT hanno aperto le negoziazioni a un prezzo pari a 3,70 euro per azione (+9% circa rispetto al prezzo di offerta), toccato un massimo di 3,85 e hanno chiuso a 3,65 (). Al termine della seduta, la capitalizzazione di SYS-DAT è risultata pari a circa 111 milioni di euro.