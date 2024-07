Airbus, contratto da 2,1 miliardi di euro con forze armate tedesche per sistema satellitare

Airbus

(Teleborsa) - Le, la Bundeswehr, hanno assegnato ad, colosso europeo attivo nella costruzione di aeromobili, il contratto principale SATCOMBw 3 per ilche comprende satelliti geostazionari, nonché segmento di terra, lancio e funzionamento per 15 anni. I veicoli spaziali dovrebbero essere schierati entro la fine del decennio e il valore del contratto ammonta a"Dopo il successo del programma SATCOMBw Stage 2, che forniamo dal 2009, quest'ultimo contratto rafforza la nostra partnership strategica con la Bundeswehr, fornendo loro un servizio milsatcom sicuro notevolmente migliorato e a prova di futuro fino al 2040", ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.Un elemento chiave del contratto complessivo è unaapprofondita che coinvolge partner come OHB e numerose aziende tedesche più piccole, si legge in una nota. Gli elementi centrali, tra cui la guida e l'integrazione dei carichi utili avanzati, i pannelli solari e il funzionamento complessivo del veicolo spaziale, proverranno dalla Germania.