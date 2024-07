MAIRE, CdA approva conferimento di KT TECH in NEXTCHEM

MAIRE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha approvato il, società costituita a seguito della recente scissione di KT Kinetics Technology, operante nella BU Integrated E&C Solutions (IE&CS).A KT TECH è stato assegnato, a far data dal 1° luglio 2024, il, comprendente personale, competenze e contratti relativi alle tecnologie principalmente per la produzione di idrogeno e metanolo e il recupero dello zolfo. Le attività di KT TECH includono studi di fattibilità, licenze di tecnologie, process design package (PDP), PreFront End Engineering Design (Pre-FEED), fornitura di proprietary equipment e materiali critici, tra cui i forni ad alta temperatura.Il conferimento di KT TECH in NEXTCHEM si poneapprovato dal Consiglio di Amministrazione di MAIRE in data 1° marzo 2023 e in coerenza con il Piano Strategico 2024-2033 approvato in data 5 marzo 2024. Le attività di KT TECH rafforzeranno infatti la value proposition della business unit Sustainable Technology Solutions (STS) e ottimizzeranno le sinergie industriali tra le società appartenenti a STS, nonché con IE&CS.A servizio del conferimento verrà deliberato unsociale di NEXTCHEM, a pagamento e inscindibile, per complessivi 197.253.810 euro con esclusione del diritto di opzione e riservato al socio MAIRE, per effetto del quale MAIRE deterrà una quota pari al l'82,13% del capitale sociale di NEXTCHEM.