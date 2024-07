OPA GO Internet, termine periodo di adesione prorogato al 12 luglio

GO internet

Tessellis

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente BID-GO (totalitariamente controllato in via indiretta da) ha comunicato che il(la cui conclusione era originariamente prevista per il 5 luglio) èdi borsa aperta, ossia per le sedute dall'8 luglio 2024 al 12 luglio 2024 (estremi inclusi).Pertanto, il periodo di adesione, come prorogato, terminerà alle ore 17:30 del 12 luglio 2024, e ladel corrispettivo - pari a 0,81 euro per azione - è fissata per il giorno 19 luglio 2024.Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all'offerta sarannoper un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo al 19 luglio 2024 (salvo proroghe), e, dunque, per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 2024 (estremi inclusi).