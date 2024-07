RC Auto a peso d'oro: protestano le associazioni dei consumatori

(Teleborsa) -e, fra gli aumenti più importanti c'è anche la Capitale, mentre si allarga anche il differenziale del premio fra il Nord ed il Sud dell'Italia. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio dell'IVASS sui prezzi dell'assicurazione obbligatoria sulla circolazione automobilistica, che ha sollevato un coro di proteste da parte delle associaizoni dei consumatori.Per i contratti sottoscritti nel mese di maggio 2024, l’indagine rileva che, in aumento su base annua delin termini nominali e del +6% in termini reali. L'aumento segue quello, altrettanto incisivo, del mese di, che ha registrato una crescita nominale annua pari aPer gli assicurati appartenenti a, l’incremento di prezzo è pariTutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra ile il. Si allarga anche il, attestandosi a, anche se mantiene una riduzione del 45,1% rispetto allo stesso periodo del 2014., denuncia l', aggiungendo che "si tratta di un rincaro lunare, che certo non dipende dall'inflazione, visto che i premi salgono del 6% in termini reali". "Chiediamo all'Ivass diche, a differenza del precedente, si limita a comparare i preventivi riferiti al solo contratto base RC auto, senza possibilità di aggiungere altre coperture, tipo furto, incendio, eventi atmosferici, rendendo così vano il confronto", spiega il Presidente di UNC Massimiliano Dona."Le tariffe Rc auto continuano a salire nonostante il miglioramento dei conti economici delle imprese assicuratrici e l’aumento della loro redditività, e in due anni i rincari delle polizze hanno determinato unadi euro in capo agli automobilisti italiani", sottolinea il, il quale ricorda che "in poco più di due anni le tariffe RC auto hanno subito un rincaro complessivo del 13,3%", "incrementi chein Italia, e che cozzano con la situazione economica delle compagnie di assicurazioni per le quali la dotazione patrimoniale si è consolidata, la redditività è migliorata e la liquidità è divenuta più distesa"."Le imprese assicuratrici da un lato sono sempre più ricche, dall’altro sempre meno multate dall’Ivass", denuncia, che ricorda alcuni interessanti dati dell'ultima relazione Ivass per il 2023: il risultato di esercizio del settore sia salito a 8 miliardi di euro, condel +249% rispetto all’anno precedente, mentre sono stativerso compagnie di assicurazioni e intermediari, di cui 56 conclusi con sanzioni pecuniarie, 50 non pecuniarie e 24 con l’archiviazione. Le sanzioni pecuniarie irrogate ammontano a 7 milioni di euro, appena lo 0,0875% degli utili raccolti dalle imprese assicuratrici.Mettendo in luce le, Assoutenti stila anche una classifica:, con un prezzo medio di 580 euro, si confermano le province italiane dove l’Rc auto, seguite da Caserta (515 euro) e Pistoia (503 euro).della classifica si piazza, la città più conveniente con una media di 285 euro, seguita dacon 296 euro. Se però si considera, sonole città con le polizze, in aumento del 10% su maggio 2023, seguite da Nuoro (+9,8%) e Biella (+9,2%). Gli aumenti più leggeri a Vibo Valentia (+1,7%) e Cosenza (+3%).