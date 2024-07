Verbali BCE: inflazione vischiosa, per alcuni non c'era fiducia sufficiente per taglio

(Teleborsa) - Nella riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) del 5 e 6 giungo "" sono statidi 25 punti base. Sulla base della valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria, si è ritenuto "opportuno moderare il grado di restrizione della politica monetaria dopo nove mesi di mantenimento dei tassi stabili".È stato però sostenuto "", sostenendo che i dati provenienti dall'ultima riunione e i rischi al rialzo per l'inflazione non supportavano la necessità di un taglio dei tassi. In particolare, le attuali pressioni inflazionistiche evidenti nei dati recenti hanno evidenziato la. Questa rigidità potrebbe essere esacerbata da diversi rischi geopolitici. Inoltre, un disaccoppiamento dal percorso dei tassi di interesse statunitensi rischierebbe di aumentare le pressioni inflazionistiche attraverso gli effetti del tasso di cambio.Per quanto riguarda le, i membri hanno sottolineato che restano determinati a garantire che l'inflazione ritorni in modo sostenibile e tempestivo all'obiettivo di medio termine del 2% e hanno affermato che manterranno i tassi di politica sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere questo obiettivo. Alla luce della continua incertezza che circonda il processo disinflazionistico e del percorso accidentato, è stato ritenuto "importante mantenere un approccio dipendente dai dati e incontro per incontro per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione, edi tassi, in modo da poter mantenere la piena optionality".Passando alla, i membri hanno convenuto che fosse "disinflazionistico che aveva giustificato la decisione politica, sottolineando al tempo stesso la necessità di continuare a essere prudenti e pazienti riguardo al futuro percorso disinflazionistico e di continuare a essere determinati a riportare l'inflazione al livello target in in modo tempestivo".Nel corso delle discussioni interne al Consiglio direttivo è stata anche affrontata la "questione chiave di valutare quando ci sarà stata sufficiente conferma e fiducia che l'inflazione sarebbe tornata al livello target in modo tempestivo". "Ad un certo punto è stato necessario esprimere un giudizio sulla base delle informazioni disponibili, anche se tali informazioni erano meno definitive di quanto si sarebbe preferito - viene sottolineato - Un approccio di questo tipo non dovrebbe essere visto in conflitto con la dipendenza dai dati, poiché, creando potenzialmente un rischio significativo di mancato raggiungimento dell'obiettivo".È stato inoltre sottolineato che il grado di restrittività necessario per ridurre l'inflazione dal 2,6% al 2% sarà probabilmente inferiore a quello in vigore da settembre 2023. Inoltre, anche a seguito di un taglio di 25 punti base, i. "Ciò significava che una domanda più forte non avrebbe dovuto mettere a repentaglio il ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo e che gli shock al rialzo dell'inflazione potevano essere affrontati optando per un ritmo più lento di riduzione dei tassi rispetto al percorso del tasso di base incorporato nelle proiezioni - si legge nei verbali - Sembrava quindi esserci, nel qual caso tale inversione di politica potrebbe essere giustificata in modo convincente. Inoltre, il taglio dei tassi di interesse di 25 punti base ha offerto una maggiore protezione contro gli shock al ribasso rispetto al loro mantenimento ai livelli attuali. Il taglio attuale dei tassi di interesse si è quindi rivelato efficace in un'ampia gamma di scenari, pur mantenendo un approccio cauto".Al contempo, alcuni membri hanno ritenuto che i dati disponibili dall'ultima riunione non avessero aumentato la loro fiducia nella convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo del 2% entro il 2025, ma invece evidenziato una maggiore incertezza nelle prospettive. Questi membri hanno ritenuto inoltre che i rischi per le prospettive di inflazione siano orientati al rialzo. Insieme, queste considerazioni suggerivano che ile che era opportuno mantenere i tassi di interesse invariati durante l'attuale riunione.