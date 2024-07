Amplifon, BofA taglia target price per debolezza del mercato europeo

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha abbassato aper azione (dai precedenti 42 euro) ilsu, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, confermando lasul titolo a "" in attesa di conoscere i risultati del periodo aprile-giugno 2024.Gli analisti scrivono che Amplifon pubblicherà ie, prima del consueto quiet period, hanno parlato con l'azienda. Dopo un primo trimestre forte, l'aspettative era di vedere un’accelerazione della crescita nel secondo trimestre mentre i mercati europei continuano a riprendersi (soprattutto Francia e Germania) e potenzialmente un aggiornamento della guidance in questo trimestre. Sulla base di dati di mercato incompleti, Amplifon stima unonel secondo trimestre (rispetto a un leggero aumento nel primo trimestre), che è inferiore alle aspettative della società e di conseguenza elimina le probabilità di un outlook migliore per questo trimestre. Sebbene le ragioni del rallentamento siano sconosciute, potrebbe derivare dalle elezioni in Francia o dal maltempo in Europa che incidono sulla domanda dei consumatori.BofA ritiene comunque che l'esecuzione di Amplifon rimane eccellente, ma l'(circa il 65% delle vendite) rende la societàallo sviluppo del mercato. Continua a credere che Amplifon potrebbe facilmente rispettare le guidance per l'anno fiscale 2024, anche nel caso in cui l'EMEA crescesse solo del +3% a livello organico nell'esercizio.Nel complesso, gli analisti hanno, e hanno abbassato leggermente i multipli P/E target (33x) ed EBITDA (16x) per una minore probabilità di aggiornamento della guidance. Il rating Buy è stato ribadito per l'upside degli utili a medio termine, principalmente in Francia il prossimo anno per l'anniversario della riforma e nella regione delle Americhe attraverso l'acquisizione di affiliati Miracle-Ear.