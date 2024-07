BBVA, azionisti approvano aumento di capitale per OPA su Banco Sabadell

BBVA

Banco Sabadell

(Teleborsa) - Gli azionisti del colosso bancario spagnolohannoper l'integrazione del rivale domesticoCon il, gli azionisti hanno dato "il loro schiacciante sostegno all'aumento di capitale necessario per estendere la nostra offerta agli azionisti del Banco Sabadell", ha affermato il presidente di BBVA, Carlos Torres Vila. Durante il suo discorso, ha affermato che questa combinazione consentirà alla banca di acquisire dimensioni e di intraprendere gli investimenti necessari nella tecnologia per competere a livello globale. La giornata di oggi "segna una tappa molto importante per portare avanti il ??progetto più attraente del settore bancario europeo", ha sottolineato durante l'Assemblea straordinaria degli azionisti questo a Bilbao.Ilper l'assemblea straordinaria è stato pari al, raggiungendo livelli record.Carlos Torres Vila ha affermato: "Siamo, che rappresenta un chiaro impegno nei confronti della Spagna e delle sue PMI. La combinazione con Banco Sabadell creerà una banca più forte, più redditizia e con maggiore capacità di sostenere le famiglie e le imprese nei loro progetti per il futuro".Secondo BBVA, questa combinazione è positiva per tutte le parti interessate. Gli azionisti di BBVA otterranno rendimenti elevati sul loro investimento, con un consumo di capitale limitato. Gli azionisti di Banco Sabadell riceveranno un premio molto interessante e una quota del 16% nella banca risultante dalla fusione. Inoltre, tutti trarrannodi BBVA, che prevede il pagamento del 40-50% degli utili e l'impegno della banca a distribuire qualsiasi capitale in eccesso superiore al 12%.Secondo Carlos Torres Vila, un motore di successo per BBVA in questi anni è stato la ", costantemente guidata dalla nostra attenzione alla creazione di valore per i nostri azionisti". Il presidente ha sottolineato che, negli ultimi dieci anni, la banca hain mercati in cui non aveva dimensioni sufficienti, come gli Stati Uniti o il Cile, o mancava della necessaria attrattiva, come il Paraguay. "Queste due caratteristiche, le dimensioni e l'attrattiva del mercato, spiegano in gran parte la redditività del capitale investito. E abbiamo destinato parte del capitale ottenuto da questi disinvestimenti in opzioni con maggiore capacità di creare valore, come i nostri franchising in Messico, Turchia o Spagna. In effetti, l'offerta che abbiamo presentato al Banco Sabadell si inserisce in questo quadro di allocazione del capitale", ha sottolineato.Dopo questa tappa iniziale, l'offerta agli azionisti del Banco Sabadell èdel Banco Sabadell. Una volta che BBVA avrà acquisito una partecipazione nel Banco Sabadell pari o superiore al 50,01%, prevede di fonderla con BBVA.