Eventi e scadenze del 5 luglio 2024

Lunedì 01/07/2024

Venerdì 05/07/2024

Altea Green Power

(Teleborsa) -- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi- Rassegna organizzata da Bruno Vespa con il supporto di Comin & Partners, presso la Masseria Li Reni, dal titolo "La nuova Europa: il ruolo del nostro Paese e delle nostre imprese nel contesto internazionale". Tra gli interventi, i Ministri Salvini, Tajani, Calderone, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Urso, Pichetto Fratin, Fitto e Schillaci, gli AD di Fincantieri, Novartis Italia, Acea e Autostrade per l’Italia, i Presidenti di Banca Ifis, Unioncamere e ANIA e il Presidente e AD di BMW Italia- Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia11:00 -- Webinar di Prometeia per la presentazione del Rapporto di Previsione di luglio 2024 - L’economia italiana nel nuovo contesto geopolitico. Tra gli interventi, Lorenzo Forni (Segretario Generale di Prometeia Associazione) e Tito Boeri (Università Bocconi)15:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la prima volta il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di CONSOB, COVIP e IVASS. Alle sedute assiste il Direttore Generale del Tesoro- Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti