Il Regno Unito svolta a sinistra: Labour stravince con Stamer

(Teleborsa) - Ilsi è sempre distinto e, questa volta, anche in tema di preferenze politiche e, mentre buona parte dell'Europa va a destra, Londra. I laburisti, guidati dal moderato, hanno stravinto questa partita elettorale dopo 14 anni di governi Tory, conquistandosui 650 complessivi alla Camera dei Comuni.. Il Paese ha votato per il cambiamento", ha dichiarato Stamer la scorsa notte, quando è apparsa certa la vittoria.I conservatori guidati dall'attuale premier, come ampiamente atteso, hanno registrato unaggiudicandosi appenaed attestandosi. Il peggior risultato Tory, sinora, era stato quello del 1906, quando il partito guidato da Arthur Balfour aveva preso 156 seggi.per i conservatori, che fanno i conti di oltre un, dal susseguirsi di, scandali interni e da unache ha portato anche al tracollo della sterlina ai minimi storici durante il governo Truss, proprio in vista di una recessione prolungata., guidati da Ed Davey hanno preso, mentre ha fatto bene anche l'ultradestra di, che ha preso più voti del previsto aggiudicandosi benin parlamento. Crollano invece gli, che si aggiudicano solorispetto ai 48 delle precedenti elezioni.La Gran Bretagna, dunque,, una navigazione tranquilla come quella promessa dall'ala stameriana, anchea tutte le difficoltà generate dalla Brexit e dalla crisi economica che ne è seguita., sotto lo slogan "change" che sa anche di riscatto.Si attende ora la partenza della Borsa di Londra, con il Future sull'indice FTSE 100 che segnala un progresso dello 0,21%, in linea con i mercati di Parigi e Francoforte. La sterlina continua a rafforzarsi sul dollaro a 1,2775 USD (+0,1%), anche in risposta ad un dollaro che si è inidebolito per ragioni legate ai dati macroeconomici deludenti usciti nei giorni scorsi, mentre resta stabile sullì'euro a 1,1803 EUR, ai massimi dell'ultimo periodo.