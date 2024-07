Iveco, contratto da 235 milioni di euro con Esercito brasiliano per 420 veicoli leggeri

Iveco Group

(Teleborsa) - IDV, il marchio dispecializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato unper la fornitura di(Light Multirole Vehicles) LMV-BR 2 nell'arco di 10 anni, con le prime unità in consegna nel 2026. Il valore del contratto è di 1,4 miliardi di real brasiliani (circa 235 milioni di euro al cambio attuale).Questo contratto segna "", la cui solida collaborazione ha una lunga storia, che include la fornitura di 700 unità del veicolo blindato anfibio 6x6 "Guarani" e 32 unità del veicolo LMV-BR, si legge in una nota. I nuovi veicoli LMV-BR 2, noti in Brasile come "Guaicurus", saranno prodotti nello stabilimento IDV di Sete Lagoas, in Brasile.