OPA Medica, adesioni all'1,7% al termine della prima settimana

Medica

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquistopromossa su massime 847.650 azioni ordinarie di, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente rende noto che, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 5 luglio 2024 (estremi inclusi), sono state portate in adesione complessivamente 14.225 azioni.Si tratta dell'rispetto agli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'offerta e dello 0,3368% rispetto agli strumenti finanziari in circolazione alla data del documento di offerta.Ilall'offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 1 luglio 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 19 luglio 2024, estremi inclusi (salvo proroghe).